Serie A, gli arbitri della 37/a giornata: le scelte per Milan e Inter

Milan, Inter e tutta la Serie A si avviano al termine della stagione. Sono appena stati comunicate le designazioni arbitrali per la 37/a giornata

Ora non si può più sbagliare e ora soprattutto è tempo di verdetti, e quindi di gioie o rimpianti per tutti i club di Serie A. Forse un po’ di più per Milan e Inter, che si giocano lo scudetto al fotofinish; e una delle due per forza resterà delusa.

Qualsiasi dettaglio ora conta e ancora di più le designazioni e quindi gli arbitri scelti per ogni sfida. Per Milan-Atalanta, il match più atteso di giornata, il fischietto sarà Orsato; per Cagliari-Inter la scelta è caduta invece su Doveri. Sozza ritrova la Roma dopo le polemiche e il match proprio contro la squadra di Simone Inzaghi. Di seguito tutte le designazioni per la 37/a giornata.

EMPOLI – SALERNITANA Sabato 14/05 h. 15.00

MASSA

PERETTI – ALASSIO

IV: MARCENARO

VAR: DI BELLO

AVAR: ABBATTISTA

H. VERONA – TORINO Sabato 14/05 h. 18.00

CAMPLONE

SCARPA – NUZZI

IV: COLOMBO

VAR: MAGGIONI

AVAR: DIONISI

UDINESE – SPEZIA Sabato 14/05 h. 18.00

AURELIANO

MARGANI – ZINGARELLI

PRONTERA

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – VENEZIA Sabato 14/05 h. 20.45

SOZZA

LO CICERO – GALETTO

IV: MINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO

BOLOGNA – SASSUOLO h. 12.30

GHERSINI

GARZELLI – LAUDATO

IV: BARONI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SERRA

NAPOLI – GENOA h. 15.00

FABBRI

PASSERI – COSTANZO

IV: GIUA

VAR: ABISSO

AVAR: MAGGIONI

MILAN – ATALANTA h. 18.00

ORSATO

PRETI – GIALLATINI

IV: RAPUANO

VAR: IRRATI

AVAR: DIONISI

CAGLIARI – INTER h. 20.45

DOVERI

RANGHETTI – VIVENZI

IV: MASSIMI

VAR: DI BELLO

AVAR: ZUFFERLI

SAMPDORIA – FIORENTIA Lunedì 16/05 h. 18.30

MARIANI

BINDONI – TOLFO

IV: MIELE G.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

JUVENTUS – LAZIO Lunedì 16/05 h. 20.45

AYROLDI

PRENNA – CECCONI

IV: PEZZUTO

VAR: AURELIANO

AVAR: ZUFFERLI