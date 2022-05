L’espulsione costa cara ad Allegri: UFFICIALE la decisione del giudice sportivo

L’espulsione nella finale di coppa Italia costa cara a Massimiliano Allegri: è arrivata la decisione del giudice sportivo

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la finale di coppa Italia tra Juventus e Inter. Due gli squalificati dopo l’atto conclusivo della competizione: il primo è Marcelo Brozovic, già in diffida e ammonito nel corso della partita.

Una giornata di squalifica anche per Massimiliano Allegri, protagonista ieri a bordo campo ed espulso da Valeri durante i tempi supplementari. I motivi dello stop sono riportati nel comunicato del giudice sportivo che parla di “atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria” assunto al 14′ del primo tempo supplementare e di “espressioni di polemico spunto e critiche irrispettose” rivolte al direttore di gara al termine del match.

Un comportamento che non porta solo la squalifica ma anche un’ammenda da diecimila euro per il tecnico toscano. Tra le altre decisioni del giudice sportivo le ammende a Inter e Juventus, rispettivamente di seimila (lancio bottiglie di birra in campo) e tremila euro (lancio fumogeni in campo).