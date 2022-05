Calciomercato Juve, dietrofront epocale e firma improvvisa

Dietrofront e firma più vicina: adesso il big è più vicino al rinnovo. Addio Juventus, l’indiscrezione e tutti i dettagli

“C’è da fare i complimenti all’Inter. Usciamo da un’annata in cui non abbiamo vinto trofei. Questa rabbia va tenuta per l’anno prossimo dove dobbiamo tornare a vincere. C’è amarezza perché avevamo fatto una bella prestazione”.

Dopo la seconda finale persa della stagione, ancora contro l’Inter di Simone Inzaghi, Massimiliano Allegri si è subito proiettato alla prossima annata. L’obiettivo è tornare a vincere e contendere lo scudetto, come ha più volte dichiarato l’allenatore, che aspetta nuovi arrivi anche sul calciomercato. La dirigenza bianconera è già al lavoro per rinforzare soprattutto il centrocampo, e consegnerà al tecnico almeno un nuovo attaccante dopo l’addio di Dybala e con il futuro di Morata ancora in bilico. Tra i nomi a lungo accostati alla Juve c’è anche quello di Memphis Depay. L’olandese è reduce da una prima stagione sotto le aspettative con il Barcellona, ma dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni a sorpresa.

Calciomercato Juventus, Depay verso il rinnovo con il Barcellona

Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, nonostante un ruolo ormai da comprimario, Depay dovrebbe rinnovare con il Barcellona oltre il 2023. L’olandese vuole restare in blaugrana e Xavi punta sull’ex Manchester United e Lione. Si punta ad un prolungamento al ribasso, con le parti che tratteranno al termine della stagione. La Juventus è dunque avvisata e sempre più lontana dal giocatore.