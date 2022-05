Zeru tituli per la Juventus: l’esonero è deciso

La Juventus dopo dieci anni si appresta a chiudere una stagione senza aver conquistato trofei in bacheca

Non erano più abituati i tifosi della Juventus a dover chiudere un’annata senza poter gioire per la conquista di un trofeo. Nell’ultimo decennio, infatti, tra scudetti e coppe il club bianconero aveva sempre arricchito la proprio bacheca con almeno un successo a stagione.

Quest’anno, a causa della sconfitta di ieri sera per 2-4 nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, Massimiliano Allegri non è riuscito ad aggiustare una stagione che a questo punto si rivela oltremodo negativa. Non fosse stato per il quarto posto già aritmetico in campionato che varrà la partecipazione alla prossima Champions League, l’annata della Juventus sarebbe stata completamente da cancellare. E invece, lo sprint che tutto sommato ha fatto registrare la formazione bianconera in campionato nel 2022, è servito per blindare il piazzamento nell’Europa che conta.

Calciomercato Juventus, i tifosi invocano l’esonero di Allegri

Sebbene i tantissimi trofei conquistati nella sua prima esperienza alla Juventus, Allegri non è mai entrato completamente nel cuore di alcuni tifosi. Anche per questo motivo il suo ritorno ad inizio stagione non era stato accolto positivamente da una porzione di popolo bianconero, probabilmente per una filosofia di gioco che, seppur vincente, non viene condivisa.

Dopo il fallimento in Coppa Italia, dunque, Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti tramite un sondaggio su Twitter quale dovrebbe essere per loro il futuro di Allegri in panchina. La maggioranza raggiunta al 36% ha votato un esonero immediato al termine della stagione. Il 23,6% ha poi scelto le dimissioni forzate, davanti al 22,7% che gli darebbe un’altra chance per almeno una stagione. Ultimo posto riservato alla fiducia incondizionata ad Allegri, votata dal 17,7%.