Serie A, decisione presa: la data di Torino-Roma

Mente già proiettata alla finale di Conference League per la Roma che dovrà prima concludere anche il campionato. Ecco quando si giocherà la sfida col Torino

Mercoledì 25 maggio la Roma si giocherà la propria finale europea in Conference League a Tirana contro il Feyenoord, ma prima dovrà concludere il campionato con le ultime due sfide di Serie A. A tal proposito i giallorossi giocheranno in anticipo di venerdì la sfida contro il Torino che chiuderà l’annata in patria della squadra allenata da Josè Mourinho.

La decisione è stata annunciata dal presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini in occasione dell’Assemblea di Lega. Accettata quindi l’istanza della Roma che potrà quindi avere qualche ora in più di riposo e preparazione in vista della finale di Conference della settimana seguente.