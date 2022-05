Terremoto Scudetto in Serie A, vogliono cambiare il calendario

La trentasettesima giornata di Serie A rischia di essere stravolta. Le squadre vogliono la contemporaneità. Ecco cosa sta succedendo

Caos Serie A. La penultima giornata del massimo campionato potrebbe essere davvero stravolta. Il calendario come era stato pensato è pronto a cambiare totalmente.

Oggi potrebbe essere il giorno giusto per capire se molti match verranno spostati. Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno la Salernitana è intenzionata a chiedere la contemporaneità di tutte la partite, che coinvolgono le squadre in lotta per la salvezza.

Il pensiero va dunque subito a Cagliari-Inter in programma domenica sera alle ore 20.45. Se la richiesta dei campani venisse accettata, il match dei nerazzurri verrebbe anticipato alle 15.00. Nel pomeriggio potrebbero così giocarsi anche Udinese-Spezia, Roma-Venezia, Napoli-Genoa, Sampdoria-Fiorentina e chiaramente Empoli-Salernitana.

Serie A, Milan e Inter alle 15.00?

Ma il rischio è che anche altre squadre, coinvolte nella lotta alla Europa League, e per lo Scudetto, richiedano la contemporaneità.

Il Milan, ad esempio, si ritroverebbe a giocare la sua sfida contro l’Atalanta dopo il match dell’Inter, anziché prima come stabilito da calendario. Lo accetterà senza far problemi? La Lega ha davvero una belle matassa tra le mani da sbrogliare.