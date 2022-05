Juventus-Inter, le probabili formazioni: esclusione eccellente per Allegri

Juventus-Inter stasera all’Olimpico di Roma, le probabii formazioni della finale di Coppa Italia: una scelta forte per Allegri

Per appena la seconda volta nella storia, la prima nel 1965, Juventus e Inter si contenderanno la finale di Coppa Italia. Quarto incrocio stagionale tra le due formazioni, dopo i due di campionato e la Supercoppa a gennaio. Bilancio che sorride a Inzaghi con due vittorie e un pareggio, Allegri vuole rifarsi e dare un senso all’annata bianconera. Ma anche il tecnico nerazzurro, con lo scudetto a rischio, non può permettersi di sbagliare.

I due tecnici proveranno a superarsi con le seguenti scelte. Undici ideale, di fatto, per l’Inter, con Dzeko e Lautaro Martinez davanti e il recupero in difesa di Bastoni insieme a de Vrij e Skriniar. Allegri lancia il portiere di coppa Perin e schiera Chiellini (all’ultima finale in bianconero) con de Ligt al centro della difesa. Nel 4-2-3-1 (che può diventare 4-4-2 in fase passiva), Cuadrado, Dybala e Bernardeschi ad agire alle spalle di Vlahovic, con Morata inizialmente in panchina.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.