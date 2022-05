Torino, caccia al nuovo portiere: tre nomi sul tavolo

Torino a caccia di un nuovo portiere per la prossima stagione: tre per il momento i possibili candidati

Nel corso della stagione non hanno saputo dare le giuste certezze. Ecco perché sia Milinkovic-Savic che Berisha potrebbero non giocarsi il posto come portiere titolare del Torino 2022/2023. Il club granata infatti è a caccia di un nuovo estremo difensore, visto che sia il serbo che l’albanese non sembrano aver convinto.

Almeno uno dei due potrebbe partire e, vista l’inesperienza del giovane Gemello, il club cerca un titolare. Tre al momento sembrano essere i nomi in ballo. Uno porta in Portogallo e sarebbe quello più caldo. Si tratta di Bruno Varela, estremo difensore classe 1994 in forza al Vitoria Guimaraes, ex portiere di Benfica ed Ajax. Il portoghese è sotto contratto sino al 2024, ma il Torino, riferisce ‘A Bola’, è molto vigile sulla sua situazione. Il cartellino dell’estremo difensore potrebbe costare attorno ai 2,5 milioni di euro. Su di lui ci sarebbe anche il Psv Eindhoven e un paio di club inglesi.

Oltre a Varela, secondo ‘La Stampa’, il club pensa anche a Meret e Cragno, il cui futuro a Napoli e Cagliari è ancora tutto da decifrare. I due giocatori sono stati già seguiti in passato, ma Varela sarebbe potrebbe essere preferito anche per il basso costo dell’operazione.