Rifiutata la Juventus: aspetta un’offerta migliore

La Juventus rischia la beffa da parte del Real Madrid: il calciatore vuole giocare con la squadra di Carlo Ancelotti

Il Leicester ormai si è rassegnato a perdere Youri Tielemans. Il centrocampista belga classe 1997 ha un contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2023, e le sirene dei grandi club lo ha portato a decidere di lasciare il club di Premier League già questa estate.

E’ davvero difficile che possa arrivare il rinnovo sul contratto e per evitare di perderlo a zero, il Leicester è pronto a cederlo. Non è un segreto che il profilo di Tielemans, che in stagione ha giocato ben 46 partite, andando a segno anche sette volte, piaccia parecchio alla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono alla ricerca di rinforzi un po’ in tutti i reparti. Servirà trovare un sostituto all’altezza di Paulo Dybala ma anche difensori vista l’età di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Ma gli sforzi maggiori si dovrebbero concentrare sul centrocampo, dove si attendono almeno un paio di colpi. Serve un regista, che possa dettare i tempi, e una mezzala dal gol facile. In queste ultime settimane sono stati davvero parecchi i nomi accostati ai bianconeri: da Milinkovic-Savic, passando per Pogba fino ad arrivare a Frattesi e Jorginho.

Calciomercato Juventus, idee chiare per Tielemans

Come detto anche Tielemans è un profilo che piace alla Juventus. Dalla Spagna arrivano notizie però che non faranno piacere ai tifosi bianconeri: La Vecchia Signora avrebbe provato a convincere il giocatore a trasferirsi a Torino ma senza successo. La volontà del belga, infatti, sarebbe quella di vestire la maglia del Real Madrid.

Per i Blancos, Tielemans può essere certamente un’opportunità per svecchiare il centrocampo, ancora troppo dipendente da Kroos, Casemiro e Modric. E’ vero che Ancelotti può contare su Camavinga ma non può bastare. Ecco perché se il Real Madrid decidesse di affondare il colpo per il belga, la Juventus sarebbe beffata.