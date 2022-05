Idee chiare per Arrivabene: arriva l’annuncio sul calciomercato Juventus

Maurizio Arrivabene parla del mercato della Juventus, di Vlahovic e del futuro di Giorgio Chiellini: le parole dell’AD bianconero

Da Vlahovic a Chiellini, soffermandosi anche sul mercato che verrà. Maurizio Arrivabene parla a tutto campo nel corso dell’intervista rilasciata a ‘Sky’ alla vigilia della finale di coppa Italia tra Juventus e Inter.

L’amministratore delegato bianconero ha le idee chiare su quel che succederà nel mercato estivo: “Sarà un mercato strano per via dei Mondiali. Non mi aspetto molte operazioni, credo sarà più importante la sessione invernale. Per la Juventus l’intenzione è fare investimenti sostenibili: al momento non c’è nessuna volontà di fare colpi di teatro”.

In tema mercato rientra anche il futuro di Chiellini che ancora deve prendere una decisione: “Giorgio merita rispetto. quando avrà preso una decisione, qualunque sia, lo saluteremo con onore in un caso o ce lo terremo stretto nell’altro”.

Juventus, Arrivabene: “Vlahovic non si discute”

Altro tema molto importante quello relativo a Dusan Vlahovic, con le discussioni sulle sue ultime prestazioni. “Dusan non si discute – dice Arrivabene – . Ricordo Ibrahimovic che al primo anno veniva criticato e poi l’anno successivo è esploso. Dobbiamo dargli fiducia e farlo crescere in pace. Il talento è evidente, ha bisogno di tempo per esprimere il suo valore anche se qualcosa lo ha già fatto vedere”.

Infine, sulla finale di coppa Italia: “E’ una partita in cui bisogna fare bene ma che non sposta la bilancia. L’obiettivo stagionale lo abbiamo raggiunto, va bene così: ora dobbiamo continuare a salire”.