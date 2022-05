Non parte per la Capitale: tegola per Inzaghi alla vigilia di Juve-Inter

Inzaghi dovrà fare a meno di lui per la finale di Coppa Italia contro la Juventus e forse per la trasferta di campionato in casa col Cagliari

Tegola per Inzaghi alla vigilia di Juve-Inter, finale di Coppa Italia di scena domani sera allo stadio ‘Olimpico’ di Roma.

Non partirà con la squadra alla volta della Capitale Matias Vecino. Come raccolto da Calciomercato.it, il centrocampista uruguaiano ha accusato un leggero risentimento all’adduttore della coscia destra.

In scadenza a giugno e sicuro partente dalla panchina, il classe ’91 rischia di non poter essere a disposizione del tecnico nerazzurro pure per la partita di Cagliari. Chi invece potrebbe essere della partita contro la Juve è Alessandro Bastoni. Il difensore sembra ormai aver recuperato pienamente e punta ad una maglia da titolare nella sfida di Roma. Inzaghi valuterà attentamente la sua condizione nelle prossime ore per capire se il classe 1999 sarà in grado o meno di partire dall’inizio.