Dubbi spazzati via e firma in arrivo: il Milan piazza il colpo

Via libera e firma con il Milan: la fumata bianca è attesa a fine maggio. Per il calciatore contratto a 4 milioni a stagione

Ancora due partite e la stagione per il Milan andrà in archivio. I rossoneri dovranno giocare con Atalanta e Sassuolo, cercando di difendere i due punti di vantaggio, sull’Inter, per conquistare il titolo.

Poi si potrà pensare solo ed esclusivamente al calciomercato, con la speranza che il passaggio di proprietà arrivi il prima possibile. Il closing, però, non sta condizionando alcune trattative.

Come vi abbiamo raccontato il Milan ha praticamente chiuso sia per Sven Botman che per Divock Origi. Per il centrale accordo per tre milioni di euro netti a stagione. Al Lille dovrebbe andare una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Ma il primo affare ad andare in porto sarà quasi certamente quello legato all’attaccante belga. Il giocatore vedrà scadere il prossimo 30 giugno il proprio contratto con il Liverpool ed è già libero di legarsi con una nuova squadra.

Calciomercato Milan, dal Liverpool via libera per Origi

Si è parlato tanto della possibilità che i Reds esercitassero l’opzione di rinnovo. Rinnovo che però non ci sarà: dall’Inghilterra arrivano conferme che non lasciano più dubbi. Divock Origi – riporta The Athletic – non ha raggiunto il numero di presenze che avrebbe permesso di far scattare il prolungamento di un anno, come concordato, al momento della firma, nel 2019.

E’ tutto pronto dunque per far vestire di rossonero il calciatore belga. La fumata bianca è attesa dopo la finale di Champions League. Il 27enne si legherà al Milan per quattro anni a quattro milioni di euro netti a stagione.