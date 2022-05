L’annuncio su Milinkovic-Savic: “Rifiutata offerta indecente”

L’annuncio sul futuro di Milinkovic-Savic con un retroscena su un’offerta per il serbo: la notizia che spiazza la Juventus e non solo

Sergej Milinkovic-Savic ha disputato una grande stagione con la maglia della Lazio ed è ovviamente di nuovo sulla bocca di tutti. Il centrocampista serbo si è confermato giocatore di spessore e determinante per i destini dei biancocelesti, ormai vicinissimi a blindare la qualificazione in Europa, e i rumours di mercato tornano a farsi pressanti. Con la Juventus sullo sfondo, ma non solo.

L’avviso, deciso, ai naviganti, arriva da parte di Claudio Lotito, presidente della Lazio, che a margine della cena societaria di ieri sera, ai microfoni della ‘Rai’, ha spiegato: “Milinkovic-Savic non è in vendita. Perché qualcuno possa comprare, c’è bisogno di chi vende, e per me in certi casi i valori umani vengono prima di quelli economici. Se si presentasse un top club con una grande offerta, gli chiederei cosa vuole fare. In passato, ho rifiutato una offerta indecente di 140 milioni di euro per trattenerlo”.