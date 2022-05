Juve ‘respinta’, salta il trasferimento alla corte di Allegri

Sarebbe stato perfetto per il 4-3-3, modulo da cui Allegri vuol ripartire nella prossima stagione. La Juventus resta comunque sulle sue tracce

L’anno prossimo non vestirà la maglia della Juventus, ‘snobbata’ per proseguire il suo percorso di crescita in terra francese. Sarebbe stato l’esterno perfetto per il 4-3-3 su cui Allegri vuol puntare con decisione a partire del prossimo anno.

Parliamo di Jeremy Doku, classe 2002 belga che l’Italia di Mancini ha affrontato all’ultimo Europeo. Nonostante abbia solo 19 anni, infatti, l’ala nativa di Borgerhout vanta già 10 presenze e 2 gol con la maglia della Nazionale guidata dal Ct Martinez.

Calciomercato Juventus, niente Doku: l’esterno belga resta al Rennes

Secondo ‘Rtbf.be’, i bianconeri e diversi club inglesi erano e sono interessati al suo cartellino, ma Doku ha deciso di proseguire l’esperienza al Rennes, in cui è approdato nel 2020 per la bellezza di 25 milioni di euro, per non rischiare di perdere il Mondiale in Qatar. Oggi, nonostante una stagione complicata visti i tanti infortuni, ne varrà sui 35-40, con la Juve che può comunque continuare a tessere la tela in ottica futura. Cherubini e soci vantano ottimi rapporti col suo entourage, lo stesso di Szczesny, anche se la concorrenza – che comprende pure il Liverpool – è davvero agguerrita.