CMIT TV | Svolta Inter in porta: “Onana in prestito. Ecco chi arriva”

Fabio Santini intervenuto ai microfoni di CMIT TV ha parlato anche di Inter e Napoli. Ecco le parole sul mercato del noto giornalista

Il primo colpo di calciomercato dell’Inter per la stagione 2022/2023 è Onana. I nerazzurri hanno chiuso con il portiere nei mesi. Dovrebbe dunque essere l’estremo difensore, attualmente all’Ajax, a giocarsi il posto con Handanovic. Ma il condizionale è d’obbligo.

Secondo quanto affermato ai microfoni di CMIT TV da Fabio Santini il piano sarebbe un altro: “L’Inter ha preso Onana ma non è detto che il primo anno resti all’Inter. Potrebbe essere piazzato in prestito in una squadra di Serie A per farlo crescere e ambientare come capitò con Julio Cesar al Chievo. L’Inter è interessata ad entrambi i portieri del Napoli con una preferenza per Meret rispetto ad Ospina perché Handanovic ha lavorato già con lui ai tempi dell’Udinese”.

Futuro e società e cessioni – “I tifosi dell’Inter dovrebbero covare sogni diversi, che Zhang si tolga dai piedi. Che magari all’Inter si rendano conto che Simone Inzaghi è un ottimo allenatore, ma che non ti fa fare quel guizzo in più. Il tifoso dell’Inter deve sognare che arrivi un’offerta. Zhang è un ragazzo simpatico, molto tifoso, tutte cose di colore ma guardiamo la sostanza. Sacrificabili? Uno è Lautaro Martinez per cui Marotta sta provando a fare un salto mortale. L’altro andate a cercarlo tra Barella e Skriniar considerando anche che andrà in uscita de Vrij”.

Calciomercato Napoli, possibile cambio in panchina: parla Santini

Fabio Santini ha parlato anche del futuro del Napoli con riferimento a Spalletti e non solo: “Gasperini da un po’ sta parlando con De Laurentiis e mi risulta che Spalletti ci stia un po’ riflettendo su questo rapporto col presidente che è un mangia allenatori. Conosco Spalletti e vi posso dire che non sono tutte rose e fiori. Dall’Inghilterra continuano a mandare messaggi su United e Tottenham che sono pronte a valicare il numero degli 80/100 milioni per prendere Osimhen”.

Futuro Gasperini – “Subito dopo l’ultima partita dell’Atalanta, Gasperini si è lasciato andare. Ha manifestato pubblicamente quello che è un disagio che sta montando da qualche mese – conclude Santini – Ci sono due profili per l’eventuale dopo Gasperini. Uno è De Zerbi e l’altro è Italiano“.