Simeone ‘salva’ l’Inter, arriva lo scambio anti Juve

Mentre la stagione dell’Inter in Italia è ancora in attesa di verdetti definitivi tra la Coppa Italia di domani e le ultime due giornate di Serie A per stabilire chi vincerà lo scudetto, al contempo in Spagna i campioni uscenti dell’Atletico Madrid hanno vissuto un’annata deludente. La squadra del ‘Cholo’ Simeone lotta per un posto tra le prime quattro utile a strappare il pass per la prossima Champions, senza aver praticamente mai lottato realmente per replicare il successo in Liga.

Stagione quindi sottotono per la squadra di Simeone che ha dovuto anche fare i conti con alcuni singoli al di sotto delle proprie possibilità. Tra questi anche Rodrigo de Paul, centrocampista argentino arrivato a Madrid dall’Udinese la scorsa estate e precedentemente accostato a club come Juventus e la stessa Inter. Proprio i nerazzurri potrebbero tornare in auge anche in vista della prossima finestra di mercato, come anticipato qualche settimana fa da ‘Calciomercatonews.com’.

Calciomercato Inter, scambio per arrivare a de Paul: anche Correa sul piatto

Ulteriori conferme sul futuro incerto di de Paul arrivano anche dalla Spagna, con il ‘Mundo Deportivo’ che fa il punto della situazione vista la stagione piuttosto irregolare all’Atletico dell’argentino. L’ex Udinese ha giocato titolare solamente in due delle ultime otto occasioni, testimoniando come sia finito più indietro nelle gerarchie di Simeone.

Il calciatore di recente ha chiarito con un messaggio sui social di non avere problemi e di non voler cambiare aria, ma come evidenziato anche dalla fonte spagnola, l’Inter è ancora molto interessata a de Paul e potrebbe mettere sul piatto uno scambio con il connazionale Joaquin Correa, che dal canto suo sta vivendo un’annata tutt’altro che semplice a Milano con appena 4 gol messi a referto. L’attaccante interista ha peraltro già vissuto un’esperienza in Spagna per due stagioni a Siviglia prima di firmare per la Lazio nel 2018. Un affare che comunque risulterebbe sorprendente visto che l’Atletico non ha intenzione di liberarsi del calciatore, così come lo stesso de Paul non vorrebbe cambiare maglia.