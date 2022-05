Il Dortmund ha già dimenticato Haaland: UFFICIALE l’acquisto di Adeyemi

Nel pomeriggio il Manchester City aveva annunciato l’acquisto di Erling Haaland

Giornata molto importante per il mercato internazionale con un primo valzer di attaccanti che scuote i grandi club. Ad avanzare la prima mossa è stato il Manchester City nel pomeriggio, con l’annuncio ufficiale della trattativa in via di definizione per il mega attaccante Erling Haaland.

In risposta all’addio del centravanti norvegese, il Borussia Dormund si è mosso subito in entrata chiudendo un affare per il quale lavorava da diverso tempo. Il club tedesco ha infatti annunciato Karim Adeyemi come nuovo acquisto, altro giovanissimo talento conteso da mezza Europa.

Il classe 2002 è reduce da una grande stagione con il Salisburgo, che l’ha messo in evidenza soprattutto in Champions League. Anche in Italia era partito qualche timido sondaggio nei suoi confronti, ma il Borussia Dortmund ha bruciato tutti e si è aggiudicato il suo talento fino al 30 giugno 2027.