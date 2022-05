Gonzalez più Bonaventura, la Fiorentina agguanta la Roma

La Fiorentina si impone 2-0 contro la Roma e la raggiunge in classifica: i viola vedono ora l’Europa più vicina

Due gol nei primi undici minuti e la Fiorentina batte la Roma. La squadra di Italiano agguanta i giallorossi in classifica e vede crescere le possibilità di raggiungere l’Europa.

La partita come detto si decide nei primi minuti di gioco. Al 5′ è Nico Gonzalez a trasformare un calcio di rigore concesso, dopo revisione al Var, per un contatto tra Karsdorp e lo stesso argentino. Sei minuti più tardi tocca a Bonaventura raddoppia con una bella conclusione. L’ex Milan trova anche il tris, ma l’arbitro annulla per fuorigioco e il Var conferma la segnalazione.

Sotto di due gol, Mourinho nella ripresa manda subito in campo Zaniolo ma la Roma non riesce a riaprire la partita. I giallorossi hanno un paio di buone occasioni per cambiare l’indirizzo del match non le sfruttano. Finisce così 2-0 per la Fiorentina ed ora sono tre le squadre appaiate a 59 punti, dietro la Lazio quinta con tre lunghezze di vantaggio.

FIORENTINA-ROMA 2-0: 5′ Nico Gonzalez rig. (F), 11′ Bonaventura (F)

CLASSIFICA: Milan punti 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59, Atalanta e Fiorentina 59, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 30, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 25.

*Una partita in meno