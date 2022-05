Finale Coppa Italia, ecco l’arbitro e il Var di Juve-Inter

L’AIA ha reso nota la squadra arbitrale che dirigerà mercoledì sera la finale di Coppa Italia a Roma tra Juventus e Inter

Siamo nell’antivigilia della supersfida tra Juventus e Inter, che mercoledì sera si sfideranno nella finale di Coppa Italia. Un match attesissimo perché mette in palio un trofeo ovviamente, ma soprattutto perché è lo scontro più sentito nel nostro paese e in questa stagione ci sono già stati due precedenti che ai bianconeri hanno fatto malissimo.

Prima la Supercoppa persa ai supplementari, poi lo scontro diretto all’Allianz che ha messo la parola fine alla rincorsa scudetto di Allegri. Che, perdendo, porterebbe la Juve a non vincere un trofeo per la prima volta negli ultimi 10 anni. E ovviamente c’era anche grande curiosità e attesa per quello che sarà l’arbitro del match. Pochi minuti fa, l’AIA ha reso nota la designazione della squadra che dirigerà la sfida di mercoledì 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma: fischietto affidato a un romano come Valeri, che ‘giocherà’ quindi in casa. I due guardalinee saranno Giallatini e Preti, il IV Uomo Simone Sozza, il Var Di Paolo e l’AVar Abisso. Designato anche l’assistente addizionale, la ‘riserva’, che sarà Longo.

Juve-Inter, arbitra Valeri: i precedenti in questa stagione

Paolo Valeri è uno degli arbitri più esperti in Italia, classe ’78, 44 anni il 16 maggio. In questa stagione di Serie A ha diretto già dodici partite, l’ultima la vittoria di misura fondamentale del Milan in casa contro la Fiorentina per 1-0. Nei precedenti con le due finaliste si contano nell’annata in corso tre match della Juventus e uno solo dell’Inter. Per i bianconeri tre trasferte: la prima il derby vinto 1-0 in casa del Torino a ottobre, poi il pareggio per 1-1 di Venezia e infine il successo a Marassi con la Samp per 3-1. Il solo incrocio nel 2021/22 con i nerazzurri è il big match vinto a San Siro contro il Napoli per 3-2 il 21 novembre. Oltre alle sfide di Serie A, Valeri ha arbitrato anche quattro match in Serie B e tre partite internazionali. La prima nel secondo turno preliminare di Conference League Bodo/Glimt-Valur, le altre in campionati esteri come Al Hilal-Al Nassr e Paok Salonicco-AEK Atene.