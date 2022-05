Sfuma con la Champions: nuovo contratto e addio Juventus

L’attaccante non ha ancora firmato: il Barcellona continua ad essere in pressing ma la Juventus resta sullo sfondo

Dopo un avvio di stagione complicato, anche per via degli infortuni, Ousmane Dembélé ha iniziato a ritagliarsi un ruolo da protagonista con la maglia del Barcellona.

Da quando è arrivato Xavi, l’esterno francese ha trovato continuità. Il giovane tecnico ha voglia di continuare a puntare ancora sul classe 1997 ma il contratto scade il prossimo 30 giugno.

Fino a qualche settimana fa, il suo addio al Barcellona sembrava praticamente scritto, ora le cose sono cambiate. Il club blaugrana ha iniziato a sperare di poter convincere Dembele e il suo entourage ma ci sarà da trattare e il tempo stringe.

Stando alle ultime news provenienti dalla Spagna, il Barcellona si prepara a presentare una seconda offerta, dopo che la prima è stata rifiutata. Troppo bassa rispetto a quelle della concorrenza.

Le parti si stanno parlando e il raggiungimento della Champions League può certamente aiutare: secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, la proposta sarà molto creativa, con diverse variabili, tra presenze, trofei e goal. Un modo per competere con le importante offerte provenienti dall’estero.

Calciomercato Juventus, i bianconeri in corsa per Dembélé

Non si fa riferimento ad alcuna squadra in particolare ma Dembélé nelle scorse settimane è stato accostato con forza a Psg, Manchester United e Juventus. I bianconeri sono ancora alla ricerca di un calciatore che possa raccogliere l’eredità di Paulo Dybala e Dembele rappresenta certamente un’opportunità.

In questi giorni sono stati davvero parecchi i calciatori accostati alla Juventus per prendere il posto dell’argentino. Un’idea potrebbe essere Angel Di Maria, che lascerà il Psg a costo zero. Altre due piste portano in Serie A, dove giocano Zaniolo e Raspadori. Il club bianconero ha sempre puntato tanto sugli italiani e le piste che portano al giocatore della Roma e a quello del Sassuolo vanno dunque seguite con attenzione