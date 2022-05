CMIT TV | Niente ritorno alla Juve: “Giocherà altrove”

Le ultime di calciomercato Juventus nella diretta Twitch della CMIT TV

Si è parlato anche di Juventus, che mercoledì sera sfiderà l’Inter in finale di Coppa Italia, nella diretta Twitch della CMIT TV.

Col neo Direttore di ‘Tuttosport’, Guido Vaciago, è stato affrontato l’argomento Allegri, il quale divide in più fazioni il tifo bianconero, ma anche quello relativo ai giovani di proprietà de ‘La Vecchia Signora.

A Vagiaco è stato chiesto nello specifico chi tra Miretti, Fagioli e Rovella ha più chance di indossare la maglia della Juve nella prossima stagione. “A mio avviso ce l’ha Miretti, il quale si è giocato alla grande le sue carte ed è un calciatore con gran fisico, come piace ad Allegri. Parlo ovviamente sull’onda delle entusiasmo delle due partite disputate da Miretti. Per la sua possibile permanenza alla Juve credo poi che molto dipenderà da come verrà riorganizzato il centrocampo nella prossima estate. Se arrivasse un big, tenerlo a Torino sarebbe controproducente. Da parte mia ho il sogno di vederlo mercoledì in campo… Tornando alla domanda, Allegri ha sempre avuto un debole per Fagioli, che è arrivato a un punto dove o resta alla Juve o viene ceduto a titolo definitivo – evidenzia Vaciago in conclusione – Ritorno Rovella? Potrebbe ancora giocare altrove, magari restare al Genoa se la squadra di Blessin dovesse rimanere in Serie A“.