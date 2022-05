Irrompe Conte e lo porta via: Inter e Milan a bocca asciutta

Inter e Milan seguono da tempo un profilo interessante sul calciomercato. Conte irrompe nella corsa per anticipare le milanesi

Inter e Milan restano in lotta per lo scudetto, ma a due giornate dal termine i rossoneri hanno messo il naso avanti e hanno tutta l’intenzione di restare in testa alla classifica e festeggiare lo scudetto.

Poi toccherà al calciomercato, dove sia i nerazzurri che i cugini vogliono rinforzarsi e migliorare ulteriormente la rosa. Entrambe le milanesi hanno bisogno di un centrocampista di qualità e con il fiuto del gol. Nel caso di Simone Inzaghi, sarebbe importante da interno o ancora da vice-Calhanoglu, mentre per Stefano Pioli sarebbe un trequartista/incursore in grado di garantire caratteristiche differenti da quelle attuali. Un profilo con queste peculiarità è sicuramente Antonin Barak. Il calciatore del Verona ha steccato ieri sera contro i rossoneri, ma ha giocato una stagione meravigliosa, tra gol, rigori e assist. Ora lo vogliono tutti e non solo in Italia.

Tutti pazzi per Barak: Conte sfida Inter e Milan

Inter e Milan da tempo osservano le prestazioni del calciatore, a caccia di gol e non solo a centrocampo. Alla corsa si è iscritto da tempo anche il Napoli, soprattutto se davvero Piotr Zielinski dovesse lasciare la Campania. Ora, però, c’è una nuova pretendente che potrebbe presto sbaragliare la concorrenza: il Tottenham di Antonio Conte. Secondo quanto riporta la ‘BBC’, gli Spurs si sarebbero iscritti alla corsa per il centrocampista, con tutta l’intenzione di battere la concorrenza. Vedremo se il tecnico ex Juventus avrà la meglio, alla fine: di certo, la sua è una presenza più che scomoda nella corsa al trequartista.