ESCLUSIVO | Napoli, De Laurentiis ha deciso: non resta

Aurelio De Laurentiis è pronto ad un destino diverso per Gaetano: il Napoli medita sul futuro del giocatore protagonista della salvezza con la Cremonese

Il Napoli continua a porre la massima attenzione ai ragazzi sparsi nei vari campionati. Spalletti è pronto a valorizzare e rilanciare talenti. Nella prossima stagione, inoltre, il monte ingaggi dovrà subire una doverosa sforbiciata ed avere, poi, un giocatore proveniente dal proprio settore giovanile potrebbe essere quanto mai importante, visto anche l’addio di Lorenzo Insigne.

Questi i motivi, tecnici e societari, per i quali, dopo la trionfale promozione con la Cremonese in Serie A, Gianluca Gaetano, talento classe 2000 del settore giovanile azzurro, potrebbe non restare in grigiorosso anche nella stagione in massima serie raggiunta dopo 26 anni dalla squadra lombarda.

ESCLUSIVO CM.IT | Napoli, si muove De Laurentiis: Gaetano resta con Spalletti

Aurelio De Laurentiis è sceso in campo in prima persona: sta disegnando il futuro del Napoli con il tecnico ed i suoi più stretti collaboratori. La stagione di Gaetano è stata monitorata, seguita con estrema attenzione. Le recensioni sono molto più che positive: le sensazioni sono quelle di avere un giocatore ormai pronto per far parte della rosa.

Questo il motivo per il quale, nonostante la pressione che sta già arrivando da Cremona, non ci dovrebbe essere il rinnovo del prestito. Gaetano farà il ritiro con il Napoli: le garanzie tecniche già ci sono. Se dovessero arrivare anche quelle fisiche, se lo step muscolare sarà ritenuto compiuto da Spalletti, allora il talento partenopeo resterà in rosa e proverà a mettere in difficoltà il tecnico nell’arco della stagione.