Fabian Ruiz abbatte Juric: il Napoli vola a +4 sulla Juventus

Gli azzurri di Spalletti stendono di misura il Torino targato Juric e il Napoli si porta a +4 sulla Juventus: decide il gol di Fabian Ruiz

Sfumato lo Scudetto e qualificazione in Champions già acquisito, l’ordine di scuderia era ora blindare il terzo posto. E il Napoli sta adempiendo al proprio compito. L’armata partenopea, guidata da Luciano Spalletti, si è portata di nuovo a casa i tre punti, stavolta ai danni del Torino di Juric.

Dopo il roboante successo per 6-1 contro il Sassuolo, Mertens e compagni stendono la truppa ‘granata’ di corto muso. La contesa, terminata a reti bianche nel primo tempo, si accende intorno alla metà della ripresa. L’arbitro assegna un calcio di rigore agli ospiti per fallo di Izzo su Mertens in area (step on foot). Sul dischetto si presenta capitan Lorenzo Insigne, che però si fa ipnotizzare da Berisha dagli 11 metri.

Serie A, Torino-Napoli 0-1: tabellino e classifica

Il vantaggio, poi, arriva al 73esimo: Pobega perde una palla sanguinosa in uscita, Fabian Ruiz parte in solitaria e rompe la fortezza avversaria trafiggendo il portiere albanese con un rasoterra implacabile. Vittoria, dunque, importante per il Napoli, che vola a +4 sulla Juventus – approfittando della sconfitta a sorpresa di ieri a Marassi – e blinda il terzo posto.

Torino-Napoli 0-1: 73′ Fabian Ruiz (N)

CLASSIFICA Serie A: Inter* punti 78, Milan 77, Napoli* 73, Juventus* 69, Roma 59, Lazio 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Hellas Verona 52, Torino* 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli* 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Salernitana 29, Cagliari 28, Genoa* 28, Venezia 22.

*Una partita in più