Vittoria in salsa spagnola, Sarri supera Giampaolo e sogna il quinto posto

La Lazio supera la Sampdoria all’Olimpico, un gol per tempo firmato dagli spagnoli Patric e Luis Alberto: Sarri sogna il quinto posto

Un gol per tempo e tre punti che valgono tanto nella corsa al quinto posto. Nell’anticipo serale del sabato all’Olimpico la Lazio supera 2-0 la Sampdoria. Ai biancocelesti bastano un gol per tempo firmati dai due spagnoli Patric e Luis Alberto.

I padroni di casa controllano la partita e soffrono poco, il gol però arriva solo da calcio da fermo: il colpo di testa di Patric sul finire della prima frazione è vincente e sblocca il match. Nella ripresa Luis Alberto raddoppia con un gioiello dopo aver saltato Audero. Nel finale la Samp sfiora il gol, ma Quagliarella colpisce il palo da posizione favorevole. Per i biancocelesti tre punti importantissimi nell’ottica corsa al quinto posto: obbligatorio per la Roma riuscire a vincere contro la Fiorentina per tenere il passo. La Sampdoria invece non è ancora matematicamente salva.

Lazio-Sampdoria 2-0: Patric 41′, Luis Alberto 59′

CLASSIFICA Serie A: Inter* punti 78, Milan 77, Napoli* 73, Juventus* 69, Lazio* 62, Roma 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Hellas Verona 52, Torino* 47, Sassuolo* 47, Udinese* 44, Bologna 43, Empoli* 37, Sampdoria* 33, Spezia 33, Salernitana 29, Cagliari 28, Genoa* 28, Venezia 22.

*Una partita in più