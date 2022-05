DIRETTA Serie A, Torino-Napoli 0-0 | Paratona di Ospina su Belotti LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Juric e il Napoli di Spalletti in tempo reale

Il Napoli è di scena sul campo del Torino nel terzo anticipo valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A, diciassettesimo turno del girone di ritorno, in una gara tra due formazioni reduci da una vittoria.

Da un lato gli azzurri di Spalletti vogliono dare seguito al roboante successo contro il Sassuolo che è valsa l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League per continuare il duello con la Juventus per il terzo posto in classifica. Dall’altro i granata di Juric puntano il bottino pieno per raggiungere quota 50 punti e vendicarsi della sconfitta dell’andata, quando i partenopei si imposero con il risultato di 1-0. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Torino-Napoli

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Praet; Belotti. All. Juric

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

CLASSIFICA: Inter* 78 punti, Milan 77, Napoli 70, Juventus 69*, Roma 59, Lazio 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli* 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 29, Cagliari e Genoa* 28, Venezia 22 *una partita in più