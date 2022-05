La sentenza dopo il caso Vlahovic: Allegri fatto fuori

Non è ancora decollato il feeling tra Dusan Vlahovic e Massimiliano Allegri

Grande atteso nella sfida di ieri contro il Genoa, Dusan Vlahovic ancora una volta è rimasto a secco di reti. Una partita tosta nella quale la formazione bianconera ha sprecato tanto sotto porta, consentendo al Grifone di rimanere sempre in partita e poter trovare la clamorosa rimonta nel finale.

Nonostante l’astinenza, Allegri al termine della partita ha comunque elogiato la prestazione di Vlahovic dal punto di vista tecnico e di sacrificio per la squadra. Punto di vista che, almeno a caldo, l’attaccante serbo non ha condiviso, vista la delusione al momento del cambio probabilmente per non aver potuto trovare la via del gol.

A tre mesi dall’arrivo di Vlahovic alla Continassa, sembra evidente che il feeling con il suo allenatore non sia ancora decollato. E’ pur vero che il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, sia dal punto di vista tattico che ambientale, si portava dietro tempi di inserimento abbastanza corposi, per cui solamente il tempo potrà limare le distanza tra tecnico e attaccante.

Calciomercato Juve, i tifosi si schierano contro Allegri

Al ‘caso’ tra Vlahovic e Allegri, abbiamo dedicato il sondaggio di questa mattina lanciato sulla nostra pagina twitter, chiedendo ai nostri utenti: “Cosa servirebbe a Vlahovic per cambiare marcia?”. Alla precedente domanda posta da calciomercato.it, la risposta più gettonata è stata ‘Un allenatore diverso’, con il 62,9% delle preferenze.

I tifosi della Juventus indicano dunque il tecnico bianconero come principale colpevole del calo di rendimento in fase realizzativa di Vlahovic. Il 19% ha invece votato ‘un nuovo partner’, mentre il 18,1% ha scelto l’opzione ‘cambio modulo’.