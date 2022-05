Calciomercato Inter e Juve, calano il jolly vincente: ecco Bremer

Torino, aumentano sempre di più le pretendenti per Bremer, nel mirino anche di Juventus ed Inter: il jolly per arrivare al difensore brasiliano

Una stagione eccellente e un interesse da parte dei top club europei che continua ad aumentare. I progressi di Bremer nell’arco di quest’anno sono stati notevoli e tante società hanno deciso di sondare il terreno per il difensore brasiliano del Torino, che in estate potrebbe dire addio ai granata per approdare altrove.

Tante sono le squadre in Serie A interessate, dal Milan al Napoli, ma soprattutto Inter e Juventus. I nerazzurri potrebbero perdere de Vrij e il brasiliano sarebbe la prima opzione della dirigenza. In casa Juventus, invece, si cercano rinforzi di livello, complici anche le condizioni fisiche e anagrafiche di Bonucci e Chiellini.

Torino, Leicester su Bremer: Praet la chiave per il brasiliano

Bremer però ha attirato su di sé anche le attenzioni di tanti club inglesi. Sulle tracce del difensore ci sarebbe infatti il Chelsea, che avrebbe individuato in Bremer il sostituto ideale di Rudiger, destinato a lasciare Londra. Oltre ai ‘Blues’, in Premier il classe 1997 piace anche a Tottenham, Liverpool ed Everton, ma sarebbe spuntato anche il Leicester. Lo riferisce il ‘Sun’, che sottolinea come il giocatore brasiliano sia un profilo molto gradito alle ‘Foxes’. Il club inglese ha ottimi rapporti con il Torino e starebbe pensando ad una carta per abbassare le pretese granata.

La carta in questione sarebbe quella di Dennis Praet. Il belga è al momento in prestito proprio dal Leicester, che ha fissato il prezzo del suo cartellino a 15 milioni di euro. Una cifra troppo alta secondo i granata, che vorrebbero prolungare il prestito. Il Leicester però, riferisce il tabloid inglese, avrebbe altre idee e sarebbe pronto ad inserire il cartellino del centrocampista come parziale contropartita per il difensore, che piace molto al tecnico Brendan Rodgers. Dall’Inghilterra sottolineano come il valore del cartellino di Bremer potrebbe aggirarsi attorno ai 47 milioni di euro: una cifra molto alta che il Leicester vorrebbe appunto provare ad abbassare con l’inserimento di Praet nell’affare.