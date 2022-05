Calciomercato Inter e Juve, addio e sostituto già deciso

Caccia aperta in difesa non solo per le big di Serie A ma anche per il Chelsea, che avrebbe messo nel mirino un centrale che piace molto all’Inter

L’Inter vince in rimonta la sua partita contro l’Empoli e passa la palla al Milan nella corsa scudetto, in attesa peraltro di giocare la finalissima di Coppa Italia contro la Juventus la prossima settimana. I nerazzurri inoltre sono già impegnati dal punto di vista del mercato, con particolare attenzione a ciò che potrebbe accadere in difesa, anche ieri non irreprensibile nella gara di campionato.

Il preferito per la retroguardia del futuro è sempre Gleison Bremer, che col Torino ha messo in atto un’annata da sogno, giocando ad altissimi livelli con estrema costanza e a prescindere dall’avversario. Adatto sia a tre che a quattro, il brasiliano sta arrivando alla sua maturità calcistica ed è pronto al grande salto in una big.

Calciomercato Inter, anche Bremer tra le opzioni del Chelsea: quattro candidati

L’Inter però non è di certo l’unica squadra che ha messo gli occhi dritti su Bremer, che è nell’elenco anche di una big di Premier League. Si tratta del Chelsea, impegnato ancora in campionato per mantenere il terzo posto, che in FA Cup dove ben presto giocherà la finale contro il Liverpool di Klopp. Con l’ufficializzazione dei nuovi proprietari, i ‘Blues’ si uniranno con forza alle altre concorrenti al brasiliano, che piace anche a Juventus, Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco.

Particolare focus sulla difesa che perderà un pilastro come Antonio Rudiger, come già annunciato anche dallo stesso Thomas Tuchel, che però potrebbe perdere a costo zero anche Christensen senza rinnovo e dunque rimarrebbe senza troppe opzioni nel mezzo. Servirà quindi almeno un difensore di alto profilo per il Chelsea che secondo quanto sottolineato da ‘Football.London’ in questa annata avrebbe osservato proprio Gleison Bremer. Il 25enne granata sarebbe una delle quattro opzioni presenti nell’elenco della ‘spesa’ dei londinesi che monitorano anche Jules Koundè, Wesley Fofana, che sarebbe perfetto per il ruolo di centro sinistra nella retroguardia a tre, ed infine Gvardiol che ha impressionato col Lipsia.

Un osservato speciale della stagione è stato però Bremer, il cui contratto dopo il rinnovo scade nel 2024.