Maxi cessione per fare cassa: deciso il sacrificio dell’Inter

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro di alcuni calciatori dell’Inter: il big da cedere

Rush finale intenso per l’Inter che lotta per lo scudetto all’inseguimento del Milan capolista che conduce con due punti di margine in classifica. Domani sarà una giornata importante con l’anticipo del venerdì in vista anche della finalissima di Coppa Italia. Un doppio spartiacque decisivo per gli obiettivi stagionali della squadra allenata da Simone Inzaghi che attende quindi di conoscere il proprio destino. Allo stesso modo i tifosi sono già in trepidazione in vista della prossima sessione estiva di calciomercato che potrebbe condurre ad ulteriori sorprese.

Non va infatti sottovalutata la possibilità che l’Inter effettui nuovamente almeno una cessione importante sacrificando un big all’altare dei conti. Diversi i nomi di spicco che possono circolare in questo senso.

Calciomercato Inter, il big da sacrificare secondo i tifosi: scelto Lautaro Martinez

In merito alla questione sono intervenuti i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa anche al futuro di alcuni calciatori dell’Inter, che potrebbero finire sulla bocca di molti in ottica mercato in uscita. I nerazzurri hanno infatti bisogno di far cassa per la prossima sessione estiva di calciomercato, e per il 379% dei votanti il calciatore da sacrificare sarebbe Lautaro Martinez.

Alle spalle dell’attaccante argentino si assesta al 31,6% Denzel Dumfries, che così come Hakimi in questo caso lascerebbe la Milano nerazzurra dopo appena una sola annata. Chiudono il quadro Nicolò Barella e Milan Skriniar, che sono peraltro i due principali candidati a succedere a Samir Handanovic per ciò che concerne la fascia da capitano.

I tifosi quindi nel nostro sondaggio si sono espressi: all’altare dei conti sacrificherebbero Lautaro Martinez.

Ecco il sondaggio sul profilo Twitter di Calciomercato.it: