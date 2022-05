UFFICIALE: infortunio all’adduttore e Inter lontana

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una piccola lesione: rischia di saltare l’Inter. Il punto

Inter a forte rischio. Il calciatore potrebbe aver chiuso la stagione: gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una piccola lesione all’adduttore della coscia destra. Oggi ha svolto soltanto terapie e fisioterapie.

E’ ciò che scrive la Sampdoria, sul proprio sito ufficiale, in merito a Stefano Sensi: il centrocampista si è infortunato ieri e oggi si a svolto gli esami del caso.

Praticamente impossibile la sua presenza contro la Lazio ma il rischio concreto è che salti anche le partite contro la Fiorentina e l’Inter.

I blucerchiati, dopo il successo contro la Sampdoria, sono saliti a quota 33, avvicinando la salvezza, che però non è ancora matematica. Il Cagliari quartultimo ne ha 28 di punti, due in più della Salernitana (se battesse il Venezia salirebbe a 29). Marco Giampaolo rischia dunque di perdere, per le ultime tre partite, una pedina chiave come Stefano Sensi.