DIRETTA Conference League, Roma-Leicester | Le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e il Leicester di Rodgers in tempo reale

La Roma ospita il Leicester nella gara di ritorno valida per le semifinali di Conference League, terza competizione europea per club, che mette in palio la prima finalissima della neonata competizione della Uefa.

Reduci dal pareggio 1-1 dell’andata una settimana fa in terra inglese, i giallorossi di Mourinho vanno a caccia di un successo con qualsiasi risultato per strappare il pass per l’ultimo atto in programma a Tirana. Stesso discorso per le ‘Foxes’ di Rodgers, retrocessi dalla Europa League, visto che è stata abolita la regola dei gol in trasferta. In caso di parità al 90esimo si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

Probabili Formazioni Roma-Leicester

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

LEICESTER (4-3-3): Schmeichel; Pereira, Evans, Fofana, Justin; Maddison, Tielemans, Maddison, Dewsbury-Hall; Lookman, Vardy, Barnes. All. Rodgers