Il grande ritorno è realtà, incontro con la Juve

La Juve potrebbe essere grande protagonista di manovre importanti sul calciomercato. Il ritorno è sempre più possibile, c’è già stato l’incontro

Tra campo e calciomercato, la Juve si prepara a un finale di stagione scoppiettante. I bianconeri vedono, ormai in arrivo, la finale di Coppa Italia dell’11 maggio contro l’Inter e con un pensierino anche al terzo posto in campionato.

Poi sarà tempo di trattative, affari, cessioni e soprattutto nuovi acquisti per consegnare a Massimiliano Allegri la rosa che desidera per dare l’assalto allo scudetto. E allora un pupillo del tecnico livornese potrebbe proprio fare al caso suo per ridare qualità e linfa alla squadra. Stiamo parlando di Paul Pogba. Se ne parla da mesi, ma la Juve non è sola per il grande colpo, anzi. Il Psg potrebbe essere in prima fila per ingaggiare il calciatore, in scadenza con il Manchester United. È pur vero che il francese ha fatto benissimo con Allegri in panchina e i due avevano un ottimo rapporto. Il ricongiungimento stuzzica non poco e ci sono già stati dei passi concreti per far sì che diventi realtà.

La Juve non molla Pogba: c’è già stato l’incontro

Secondo quanto riporta ‘La Stampa’, il ritorno di Pogba non è passato in secondo piano, anzi. Il progetto è sempre più caldo e prevede il ritorno del francese alla Juve. Ci sono stati già dei passi in avanti, tanto che il quotidiano torinese parla di “grandi manovre” in atto.

Si è già verificato, inoltre, un incontro per Pogba durante la scorsa settimana: un indizio importante su come l’affare ora sia possibile e evidentemente nei piani dei bianconeri. Ancora un po’ di tempo, però, dovrà passare, dato che la Juve dovrà concentrare tutti i suoi sforzi sulla finale di coppa. Poi occhio al calciomercato e al ritorno più atteso.