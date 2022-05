Champions, pazzesco Real: City ko ai supplementari. Ancelotti sfida il Liverpool in finale

Ad Ancelotti riesce l’ennesima rimonta di questa Champions League: al ‘Bernabeu’ tre gol del Real in cinque minuti per rimontare la rete di Mahrez



Alla fine Carlo Ancelotti ci è riuscito, di nuovo. Dopo il 4-3 pazzesco dell’andata, al ‘Bernabeu’ un’altra partita incredibile e un’altra rimonta storica, forse la più clamorosa della stagione. Il Real Madrid va in finale grazie al 3-1 contro il Manchester City ai tempi supplementari, con tre gol in cinque minuti dopo che la squadra di Guardiola era a meno di un passo dal traguardo. Niente seconda finale consecutiva per i citizens, ma all’ultimo atto torna il Real che concederà la ‘vendetta’ al Liverpool dopo la serata da incubo di Karius nel 2018.

Partita tesa, nervosa in alcuni tratti ma intensa, con occasioni non clamorose da nessuna parte. Nel primo tempo giocano forse meglio i Blancos, ma le chance principali sono di marca Manchester City, con Courtois protagonista. Vinicius è complicatissimo da tenere, ma quando arriva in area al Real sembra sempre mancare qualcosa mentre Benzema ha pochissime occasioni vere. Alla fine a sbloccarla è il giocatore più bersagliato da Guardiola, fino a quel momento tra i peggiori in campo, se non il peggiore. Al 73′ la firma è di Riyad Mahrez con un grandissimo gol, che fissa il risultato sull’1-0.

Champions, il Real Madrid ancora da impazzire: Guardiola si fa rimontare in 5 minuti

Sembra la parola fine, ma questa edizione ci ha insegnato che il Real Madrid, Carlo Ancelotti e il ‘Santiago Bernabeu’ sono tre cose che insieme possono tutto. E infatti è Rodrygo, l’uomo che aveva già segnato un gol importantissimo col Chelsea, a salire in cattedra. Al 90′ il pareggio, dopo meno di due minuti il clamoroso 2-1 di testa. Ennesima rimonta pazzesca del Real Madrid e supplementari. E non è finita qui, perché dopo tre minuti Benzema, che aveva firmato l’assist dell’1-1, si guadagna un calcio di rigore per fallo di Ruben Dias e al 95′ lo trasforma per il 3-1 che qualifica i Blancos. Il City reagisce, ci prova, ma Courtois chiude la saracinesca. Il Real di Ancelotti vola di nuovo in finale e affronterà il Liverpool nel remake della finale del 2018.