DIRETTA Champions League, Villarreal-Liverpool 1-0: la sblocca subito Dia! LIVE

Villarreal e Liverpool scendono in campo per il ritorno della semifinale della Champions League, in attesa di Real Madrid-Manchester City

Si apre la tre giorni dedicata alle coppe europee con la semifinale di ritorno della Champions League tra il Villarreal e il Liverpool: all’andata finì 2-0 per gli inglesi grazie all’autore di Estupinan e al gol di Mane.

Quella di ‘Anfield’ è stata una partita dominata per lunghi tratti dai padroni di casa, ma il risultato lascia ancora aperto uno spiraglio per il ‘Submarino Amarillo’ di Unai Emery che ha già sorpreso la Juventus di Allegri e il Bayern Monaco di Nagelsmann nei turni precedenti. I ‘Reds’ di Jurgen Klopp, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2026, vivono uno straordinario momento di forma e anche in Premier League sono in piena corsa per il titolo con il Manchester City di Pep Guardiola, impegnato domani nell’altra semifinale contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Estadio de la Ceramica’ di Villarreal.

FORMAZIONI UFFICIALI VILLARREAL-LIVERPOOL

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin; Gerard Moreno, Dia. All. Emery

LIVERPOOL (4-3-3): ALisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Mane. All. Klopp

ARBITRO: Danny Makkelie (Olanda)