CMIT TV | “Allegri da esonero immediato”: arriva la sentenza in diretta

La Juventus non esalta ma conquista la Champions League. L’operato di Massimiliano Allegri continua ad essere nel mirino della critica

Una prestazione non proprio esaltante ma alla fine la Juventus ha battuto il Venezia conquistando tre punti e la qualificazione in Champions League.

C’è ancora una Coppa Italia da poter vincere ma la stagione dei bianconeri appare da bocciare. Simon Avsim – intervenuto ai microfoni di CMIT TV – non ha alcun dubbio: “Voto 5 alla Juventus, ancora più basso a Massimiliano Allegri. Anche ieri non ha tirato fuori motivazioni, se devo dare un voto diplomatico dico 4. Chiellini per Vlahovic un cambio da esonero immediato. Io non sono così convinto che l’anno prossimo si possa fare meglio a prescindere, bisogna cambiare tanti calciatori e non sappiamo da quale rosa si ripartirà. Ma ho la certezza che le altre avversarie saranno più forti e soprattutto avranno meno paura della Juventus, quindi il prossimo campionato sarà più difficile”.