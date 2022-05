Il bomber ha annunciato il suo futuro: Juve e Inter restano a bocca aperta

Juve e Inter sono pronte a intrecciare i propri destini sul campo e sul calciomercato. Il bomber si è già pronunciato sul suo futuro

Se c’è una cosa che hanno in comune Juve e Inter è la volontà di completare l’attacco con un nome di primo livello, in vista della prossima stagione.

La caccia si preannuncia frenetica e sicuramente difficoltosa, anche perché le risorse economiche non sono illimitate e chi ha i pezzi da novanta ha intenzione di tenerseli stretti o farseli pagare caro. Un nome, che non avrebbe comportato una spesa eccessiva e che piace a entrambe, è Memphis Depay. L’attaccante olandese ha il gol nel sangue, pur giocando in una posizione un po’ più arretrata, da esterno offensivo o ancora meglio da seconda punta. Parliamo di un classe 1994 che solo a sprazzi ha mostrato tutto il suo valore e tramutato il potenziale in realtà. Comunque ha tutto: tiro, qualità, senso della porta e anche esplosività e potenza fisica. Il contratto con il Barcellona è in scadenza il 30 giugno 2023 e questo, secondo molti, avrebbe facilitato il suo addio ai blaugrana con cui comunque ha messo a segno 11 gol nella Liga 2021/22, pur non giocando sempre da titolare, anzi. Ora, però, si è espresso il calciatore stesso e non si tratta di buone notizie per Juve e Inter.

Juve e Inter gelate: Depay giura amore al Barcellona

La partita contro il Maiorca ha segnato il ritorno al gol per l’olandese, ma le notizie più interessanti in chiave calciomercato sono arrivate nel post-partita. In un’intervista a ‘ESPN’, infatti, l’attaccante ha giurato amore ai blaugrana o almeno ha espresso una volontà chiara per il suo futuro: “Sono venuto qui con tanta voglia di giocare per questo club. Voglio essere importante per la squadra il prossimo anno e per molti altri anni“. Gioco, partita, incontro e una linea chiara per Juve e Inter, che evidentemente dovranno puntare altri profili. Almeno, stando alle parole di Depay, perché le vie del calciomercato sono infinite e se il Barcellona dovesse avere idee diverse, allora anche l’ex Manchester United dovrà prenderne atto.