La reazione di Lukaku scatena il caos: “Vuole tornare all’Inter”

Il futuro di Romelu Lukaku resta in bilico dopo una stagione altamente deludente con la maglia del Chelsea. Tornano prepotenti le voci sull’Inter

Romelu Lukaku e l’Inter, una storia d’amore interrotta sul più bello, per volontà del calciatore ovviamente, ma anche per ragioni economiche. Ma a distanza di mesi non si placano le voci su un ritorno in nerazzurro, soprattutto perché il quello al Chelsea non è andato affatto secondo i piani.

Il belga proprio non ingrana con la maglia dei Blues e ieri è arrivata l’ennesima panchina, questa volta contro l’Everton. Non solo, perché Big Rom, beccato dalle telecamere, aveva un’espressione a dir poco appesa. È evidente che il bomber non sia felice a Londra, sicuramente non lo è stato in questa stagione e l’intervista di ormai diverse settimane fa, in cui ha parlato ancora di Inter, lo aveva già dimostrato. I social non perdonano e anche nelle ultime ore si sono scatenati sulla prima punta.

Lukaku triste e il ritorno all’Inter: la sua faccia scatena i social

Lukaku sta pensando all’Inter, anzi no, Lukaku vuole tornare all’Inter. Diversi post pubblicati in Inghilterra e non solo nelle ultime ore sono su questa scia. Colpa dell’immagine che ritrae il bomber lì fermo in panchina e con la faccia triste. In molti l’hanno commentata e hanno detto la loro a riguardo, in alcuni casi prendendosela anche con Thomas Tuchel. Ve la mostriamo in basso, in seguito anche le altre reazioni dei tifosi del Chelsea.

I’ll push for Lukaku to leave Chelsea and flourish in another club or return to inter. Tuchel is a bias coach, he keeps playing floppy Havertz. pic.twitter.com/sDXou0cjGx — OTUNBA 🇨🇦 (@ManLikeIcey) May 1, 2022

when lukaku say he don’t feel happy and he want to return in inter milan for me it’s done there in interview so shut up all fans who say to put in lukaku🤫 — tizophd (@Vantizo) May 2, 2022