Allarme Inter, problema al ginocchio: cambio immediato

L’Inter deve fare i conti con un infortunio per il big: problema al ginocchio e cambio immediato, cosa è accaduto

Allarme in casa Inter per l’infortunio accorso a Nicolò Barella nel finale della sfida con l’Udinese.

Quando Inzaghi stava sostituendo Perisic per mandare in campo Gosens, il centrocampista ex Cagliari si è accasciato a terra, toccandosi il ginocchio. Un problema che ha costretto l’allenatore dell’Inter a cambiare la sostituzione. Perisic è dovuto rimanere in campo anche nei minuti di recupero, con Gosens che si è riaccomodato in panchina. Barella, invece, è stato accompagnato dallo staff sanitario a bordo campo e sul terreno di gioco è entrato Vecino.

Ora occorrerà capire l’entità del problema fisico accusato da Barella: il calciatore è apparso abbastanza dolorante e ha lasciato il terreno di gioco zoppicando in maniera evidente. L’Inter è attesa venerdì dall’anticipo contro l’Empoli e mercoledì 11 dalla finale di coppa Italia contro la Juventus: due gare alle quali Barella non vuole mancare, infortunio permettendo.