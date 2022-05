Milan-Fiorentina, Pioli: “Ecco il migliore. Difficile immaginare un giocatore così”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine di Milan-Fiorentina, match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A

Il Milan vince e continua a sognare ad occhi aperti lo Scudetto. Tanti i gol sbagliati dagli uomini di Stefano Pioli, che alla fine trovano la rete della vittoria con Rafael Leao, che sfrutta un regalo di Terracciano.

Il tecnico dei rossoneri, intervenuto in conferenza stampa, si è detto soddisfatto dei tre punti conquistati dalla squadra contro la Fiorentina: “Non abbiamo smesso di essere squadra, siamo stati lucidi contro un’ottima Fiorentina – afferma Pioli -. Non abbiamo vinto per fortuna ma perché ci abbiamo creduto e abbiamo meritato”.

Paragoni con il ciclismo – “Il Gran Premio della montagna è ancoro lungo, i ciclisti non guardano la vetta ma la ruota davanti ma se le prestazioni sono queste…”

Il momento di Zlatan Ibrahimovic – “Ho parlato poco con lui, perché ho molto rispetto di questi momenti. E’ un ragazzo sensibile e buono, sta vivendo un momento delicato e particolare ma sono situazioni private e personali. Sono contento che abbia dato il giusto contributo per vincere la partita”.

Porta inviolata – “Maignan è stato il migliore in campo, non solo per la parata che ha fatto. Un portiere determinante con i piedi così, era difficile immaginarlo. Complimenti a lui. Non prendere gol è dato dal fatto che non molliamo mai. Stiamo dimostrando di avere una solidità e una mentalità forte. Sappiamo che in avanti prima o poi la stoccata vincente la troviamo”.

Milan-Fiorentina, gioia Pioli: “Squadra cresciuta tantissimo”

Crescita della squadra – “La squadra sta crescendo tantissimo dal punto di vista mentale. Anche se siamo giovani, stiamo migliorando nel sapere come soffrire nei momenti difficili”.

San Siro pieno – “I tifosi sono stati fantastici. Il loro sostegno determinante. Noi con i nostri tifosi siamo più forti e noi sentiamo questa passione. Fra mezzora cosa fa? Faccio la doccia e vado a casa (sorride, ndr.)”.