Il pubblico non lo vuole, Pioli lo caccia: “Involuto”

Milan-Fiorentina è una partita dall’altissimo contenuto emotivo e sportivo. Un calciatore è stato preso di mira dai tifosi e non solo

Milan-Fiorentina vale un pezzetto di scudetto o forse anche qualcosa in più. Le due squadre si sfidano in un primo tempo a viso aperto, dove entrambe sono andate in più occasioni vicine al vantaggio. E anche la ripresa è proseguita sulla stessa scia, ma ancor di più nel segno rossonero.

Ci ha provato Theo Hernandez, forse il più attivo dei suoi, ma ci ha provato anche Brahim Diaz. Il trequartista ha avuto un paio di potenziali occasioni molto importanti, ma per il momento non è riuscito a trovare la via del gol. In particolare, nella prima opportunità era abbastanza libero in posizione di tiro ma ha preferito temporeggiare e allargare il gioco: il pubblico ha rumoreggiato. Poco dopo il 30esimo, invece, l’ex Real Madrid si è liberato molto bene sulla trequarti, sbagliando poi l’assist decisivo per Olivier Giroud. Il pubblico rumoreggia in segno di disappunto per la seconda volta. E i social non l’hanno perdonato.

Milan-Fiorentina, Brahim Diaz nel mirino di pubblico e social

Anche su Twitter, infatti, sono in tanti che se la sono presa con il trequartista. C’è chi scrive addirittura che con Diaz sulla trequarti si sia peggiorati rispetto ai tempi di Honda, che di certo non è stato fortunato nella sua avventura rossonera. Stefano Pioli, in un certo senso, ascolta i suoi tifosi: prima del 60esimo, infatti, sostituisce Brahim Diaz, scegliendo Rade Krunic dalla panchina. Poi arriva il gol di Rafeal Leao, decisivo per raggiungere tre punti fondamentali in ottica scudetto. Ma la partita di Diaz e la sua prestazione di certo faranno discutere nei prossimi giorni. Di seguito vi proponiamo alcuni dei tweet in questione.

Sì può dire che il Milan passando da Honda a Diaz ha avuto un downgrade per quanto riguarda il numero 10? — Pier S. (@PierS_JJ_) May 1, 2022

🤣🤣🤗 Diaz ha avuto in involuzione sensibile dopo il Covid. Messias lo abbiamo pagato 4 milioni (mi pare) ed è evidente che nn è da Milan. — MassimoR (@MassimoRdV) May 1, 2022

Brahim Diaz debe irse del Milan ya. — Oscar 🇦🇷 ( ・ั﹏・ั) (@TwiceAhre) May 1, 2022

con un trequartista serio al posto di Diaz il Milan avrebbe già vinto lo scudetto — Dario (@Roxas_223) May 1, 2022