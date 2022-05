DIRETTA Serie A, Juventus-Venezia | Formazioni UFFICIALI, sorpresa Miretti LIVE

Si apre la domenica della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A col lunch match tra la Juventus e il Venezia

Dopo le gare disputate ieri, si scende in campo per quelle in programma la domenica e valide per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A: apre la sfida tra la Juventus e il Venezia.

I bianconeri, guidati in panchina da Massimiliano Allegri, sono reduci dalla vittoria esterna ottenuta contro il Sassuolo nel turno precedente e hanno tutta l’intenzione di tenere a distanza le inseguitrici per il quarto posto, in primis la Lazio dell’ex Sarri vittoriosa ieri contro lo Spezia. Di contro, i lagunari, freschi di cambio in panchina con l’esonero di Paolo Zanetti e la promozione dalle giovanili di Andrea Soncin, in attesa di recuperare la partita contro la Salernitana, sono reduci dalla sconfitta interna, l’ennesima, patita contro l’Atalanta e si trovano desolatamente all’ultimo posto in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-VENEZIA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Bernardeschi, Zakaria, Miretti, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Ampadu; Aramu, Henry, Cuisance. All. Soncin

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 74, Inter 72, Napoli* 70, Juventus 66, Lazio* 59, Roma 58, Fiorentina 56, Atalanta 55, Verona* 52, Sassuolo* 46, Torino 44, Udinese 43, Bologna 42, Empoli 37, Spezia* e Sampdoria* 33, Cagliari* 28, Salernitana** 25, Genoa* 25, Venezia** 22

*Una partita in più

**Una partita in meno