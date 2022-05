Allegri fa ‘fuori’ Dybala: la reazione dell’Allianz e del numero dieci

Paulo Dybala parte dalla panchina nel match odierno contro il Venezia: Allegri gli ha preferito Morata nel tandem d’attacco della Juventus con Vlahovic

Massimiliano Allegri sceglie Morata come spalla di Vlahovic nel match odierno contro il Venezia. Solo panchina per Paulo Dybala, alla sua penultima apparizione quest’oggi all’Allianz Stadium prima dell’addio certificato alla Juventus, dopo il mancato rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Decisivo nella trasferta di Sassuolo, il numero dieci è stato applaudito in modo convinto dalla Curva Sud bianconera al suo ingresso in campo per il riscaldamento con gli altri giocatori della panchina. Il nazionale albiceleste – ambito tra gli altri in Italia da Inter e Roma – è parso comunque sereno, scherzando con i compagni durante il torello. A gara in corso potrebbe esserci spazio per la ‘Joya’ che comunque si aspettava di partire tra i titolari nel match odierno con i lagunari, uno dei suoi ultimi in maglia bianconera in questo countdown d’addio prima del divorzio dopo sette stagioni annunciato già lo scorso marzo.