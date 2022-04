Sampdoria, Giampaolo risponde alle critiche: “Vale la pena morire”

Sampdoria, le parole del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo al termine del derby vinto contro il Genoa

La Sampdoria vince anche il derby di ritorno, vede la salvezza e inguaia il Genoa. I blucerchiati hanno superato 1-0 i rivali cittadini grazie al gol di Sabiri. Tre punti che fanno sorridere il tecnico blucerchiato, ma solo parzialmente.

“C’è da portare a termine una missione” ha affermato Marco Giampaolo in conferenza post-gara. “C’erano in ballo punti salvezza pesantissimi per entrambe le squadre. I ragazzi sono stati bravi a non perdere la testa. Sapevamo quanto i nostri tifosi ci tenessero: chi l’ha giocata e vissuta sa che cosa significa. Questa vittoria ci permettere di fare un buon salto, anche se manca ancora qualcosa per il finale”.

Giampaolo ha dedicato la vittoria a tifosi e giocatori: “I nostri tifosi volevano vincere. Penso che questa vittoria li abbia resi felici. La dedica va a loro e alla squadra”. Su Sabiri: “È giovane e ha bisogno di un’iniezione di fiducia. Ma sono particolarmente felice per Audero“. Infine sulle critiche: “Ci sono abituato, ma per giocare e vincere partite come queste vale la pena morire. Mi sono rimesso in gioco perché la Sampdoria è parte di me. Ora portiamo a termine la missione: lunedì pomeriggio ci si allena”.