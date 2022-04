Mourinho in ansia: stagione (quasi) finita per il titolarissimo

Brutte notizie per Josè Mourinho e per la Roma al ritorno dalla semifinale di andata di Conference League: un titolarissimo va ko

La Roma ha archiviato la semifinale di andata di Conference League a Leicester con un buon pari per 1-1 che lascia buone chances di conquistarsi la finale la settimana prossima all’Olimpico. I giallorossi puntano l’atto conclusivo della manifestazione europea, ma al tempo stesso fanno i conti con nuove preoccupazioni in vista delle ultime gare stagionali.

La brutta notizia della trasferta in Inghilterra per Mourinho è lo stop di Mkhitaryan, uscito malconcio dal campo e con un problema fisico ancora da valutare. I primi esami non hanno permesso di stabilire l’esatta entità del guaio al flessore della coscia destra. La ‘Gazzetta dello Sport’ riporta di una nuova risonanza magnetica da svolgersi lunedì, il timore è che lo stop possa aggirarsi sulle due o tre settimane. Diagnosi che però, se dovesse essere confermata, lascerebbe speranze per l’eventuale finale di Conference del 25 maggio.