PAGELLE E TABELLINO DI SPEZIA-LAZIO 3-4: Patric horror, Milinkovic in cattedra

Pagelle e tabellino di Spezia-Lazio 3-4: prestazione horror di Patric, Milinkovic sale in cattedra e guida la rimonta

Al Picco spettacolo ed emozioni. Per lo Spezia in gol Amian, Agudelo e Hristov. Per la Lazio, oltre alla rete Immobile su rigore, l’autogol di Provedel propiziato da Zaccagni, Milinkovic e Acerbi per la vittoria.

SPEZIA

Provedel 5,5 – Vola sui destri potenti di Immobile e Milinkovic. Ma non può nulla sul rigore del bomber, sul sinistro ravvicinato del serbo e su Acerbi. Il palo lo salva su Zaccagni, ma il pallone gli rimbalza sul braccio ed entra.

Amian 6,5 – Da due passi non perdona Strakosha schiacciando di testa. Ordinato nel complesso.

Hristov 7 – Bene nel gioco aereo anche in attacco: sigla il 3-2. Se la cava dietro con un po’ di mestiere.

Nikolaou 5 – Cerca di fermare Immobile con le buone e con le cattive. Suo il fallo di mano che costa il rigore.

Reca 6 – Sempre pronto al raddoppio. Tiene bene la posizione.

Maggiore 6 – Utile in entrambe le fasi. Generoso. Dall’81 Bastoni s.v.

Kiwior 6 – Cala nella ripresa, ma l’impegno c’è. Per alcuni tratti difensore aggiunto.

Verde 6 – Si vede ad intermittenza, costituendo comunque motivo di apprensione per la retroguardia avversaria. Confeziona cross per Hristov. Dal 77’ Artiste 5,5 – Presenza.

Agudelo 7,5 – In fase di non possesso si dedica al pressing su Cataldi. Ruba palla a Patric e parte in solitaria, insaccando per il 2-1. Dall’81’ Kovalenko s.v.

Gyasi 5 – Prova a farsi vedere, proponendosi tra le linee. In perenne movimento.

Manaj 5,5 – Crea qualche grattacapo ad Acerbi e Patric. Si becca un giallo per proteste. Insidioso. Dall’88’ Salcedo s.v.

All. T. Motta 6 – Squadra ordinata e ben messa in campo soprattutto nel primo tempo.

LAZIO

Strakosha 4 – Pasticcio sul primo gol dello Spezia: incerto sull’uscita e poco reattivo sul colpo di testa di Amian. Incolpevole su Agudelo e Hristov.

Lazzari 6 – Tenta spesso l’affondo sulla destra. Propositivo. Spende tante energie.

Patric 4 – Si fa rubare palla da Agudelo dopo un passaggio avventato a Cataldi: preludio al 2-1 bianconero. Disattento. Dall’83’ Luiz Felipe s.v.

Acerbi 6,5 – Tiene in gioco Amian sul primo gol. Temibile sui calci piazzati offensivi. Insieme a Basic perde Hristov che svetta indisturbato. D’esterno segna il gol vittoria.

Marusic 5 – Più attento a difendere che ad attaccare. Bloccato.

Milinkovic 7 – Quando sale in cattedra non ce n’è per nessuno. Si guadagna rigore del momentaneo 1-1. Firma il 3-3, facendo valere fisico e tecnica

Cataldi 6 – È l’unico che insieme a Milinkovic e Immobile prova a caricarsi la squadra sulle spalle. La dormita di Patric sul suo retropassaggio (dopo un appoggio avventato dello spagnolo) gli costa il concorso di colpa. Sul il lancio per Milinkovic per il 3-3. Dal 92’ Leiva s.v.

Basic 4,5 – Molla Amian che segna indisturbato, ma le responsabilità più grandi sono di Strakosha. Male anche sul 3-2 di Hristov. Dal 58’ Luis Alberto 6 – Al piccolo trotto, ma meglio di Basic.

Felipe Anderson 5 – Si accende poche volte. Assente ingiustificato. Dal 92’ Luka Romero.

Immobile 6,5 – Impegna un paio di volte Provedel, prima di spiazzarlo sul rigore. Certezza.

Zaccagni 7 – Attacca lo spazio, ma rimedia un giallo per una spinta. Dal suo destro, finito sul palo e poi su Provedel prima di insaccarsi, nasce il 2-2. Prende un altro palo nel finale. Nervoso.

All. Sarri 6 – I suoi ragazzi vanificano la fase offensiva con errori individuali in difesa.

Arbitro Pairetto 6,5 – Giudica regolare l’uscita bassa di Provedel su Zaccagni. Fischia il rigore per il mani di Nikolauo in area.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj. A disp.: Zoet, Zovko, Ferrer, Bertola, Nguiamba, Bourabia, Kovalenko, Sher, Salcedo, Antiste, Agudelo, Strelec. All.: Thiago Motta.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Kamenovic, Leiva, Akpa Akpro, Luis Alberto, Romero, Moro, Cabral. All.: Sarri.

Arbitro Pairetto (Sez. Nichelino)

Marcatori: 9’ Amian (S), Rig. 33’ rig. Immobile (L), 25’ Agudelo (S), 54’ aut. Provedel (S), 56’ Hristov (S), 68’ Milinkovic (L), 90’+1 Acerbi (L).

Ammoniti: Zaccagni (L), Amian (S), Nikolaou (S), Manaj (S).