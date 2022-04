VIDEO CM.IT | Napoli contestato dopo il flop scudetto: “Indegni”

Contestazione dei tifosi del Napoli dopo il flop scudetto: striscioni e cori contro la squadra di Spalletti

“La frittata è fatta, indegni”. Così recita lo striscione esposto da alcuni gruppi organizzati.



Venti giorni fa contro la Fiorentina il Maradona era gremito, oggi il colpo d’occhio è decisamente meno esaltante per Napoli–Sassuolo. In venti giorni è cambiato il clima, in virtù del percorso compiuto nelle ultime tre partite con un solo punto conquistato contro Fiorentina, Roma ed Empoli. “Vergognatevi”, “Voi non siete napoletani”, “Noi vogliamo gente che lotta”, i cori dei tifosi all’esterno dell’albergo che ha ospitato il Napoli in ritiro. L’ultimo atto prima della partita di una settimana infuocata tra rimonta subita al Castellani, De Laurentiis a Castel Volturno per gli allenamenti, ritiri prima ufficializzati e poi annullati e cene di gruppo per ritrovare la serenità.