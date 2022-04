Genoa, Blessin non si arrende: “Daremo tutto. Su Criscito…”

Genoa, le parole del tecnico rossoblù Blessin dopo la sconfitta nel derby contro la Sampdoria per 1-0

E’ un Blessin amareggiato, ma non domo quello che si è presentato in conferenza stampa al termine del derby perso dal suo Genoa contro la Sampdoria per 1-0. Il tecnico tedesco non appare intenzionato ad arrendersi: “Daremo tutto sino a che ci sarà una possibilità. Non ci arrenderemo”.

“In ogni partita non dobbiamo dare il 100 ma il 120%, ma questo deve farlo tutta la squadra, insieme. Oggi non eravamo decisi sulle azioni perché abbiamo dato la possibilità alla Sampdoria di giocare il loro calcio, mentre noi abbiamo giocato lentamente. Ci siamo messi da soli in difficoltà” ha affermato l’allenatore. Il tecnico poi ha parlato di Criscito e del rigore sbagliato: “Lui è bravissimo sui rigori, ma queste cose succedono, possono capitare a chiunque e bisogna accettarlo. Ora salvarsi sarà dura”.