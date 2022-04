Finalmente alla Juventus: ecco l’erede di Alex Sandro

La Juventus a caccia del sostituto di Alex Sandro, arrivato ai saluti in vista della prossima stagione. Ecco il possibile erede

Torna in campo domani la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium il Venezia fanalino di coda, con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo quarto posto. Il ritorno in Champions League è sempre più vicino.

“Con Allegri c’è un progetto di lungo periodo, sapevamo che quest’anno sarebbe stato difficile e avere rimpianti per la mancata vittoria finale è di buon auspicio per il futuro. Presidenza Juve? Non passa anno che non si parli del mio futuro alla Juve, questi rumors li hanno ascoltati in tanti. Io sono molto sereno, non faccio caso a questi rumors, so quello che stiamo facendo e che mi sto divertendo”. Negli scorsi giorni Andrea Agnelli ha blindato così l’allenatore e l’intera dirigenza bianconera. In questo contesto di continuità, Cherubini e il suo staff lavorano già in vista del calciomercato estivo. Uno dei nomi più caldi in uscita è quello di Alex Sandro: il brasiliano, in scadenza di contratto nel 2023, sembra essere arrivato ai saluti in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, si riapre l’asse col Tottenham dell’ex Paratici

Secondo quanto riportato da ‘AS’, in cima alla lista della Juventus per la successione di Alex Sandro sarebbe tornato ad esserci Reguilon del Tottenham. Il laterale non ha convinto Conte e potrebbe essere sacrificato in estate, con i bianconeri che lo corteggiano da tempo senza fortuna. Si può riaprire così l’asse con l’ex Paratici, che a gennaio ha portato Kulusevski a Londra. La sua valutazione è di circa 25 milioni di euro. Staremo a vedere.