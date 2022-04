Addio Juventus, presentata un’offerta irrinunciabile

Offerta monstre per il big e Juventus sempre più lontana: pronto un ingaggio faraonico. Tutti i dettagli

Tra campo e calciomercato, sono mesi decisivi anche per la Juventus del futuro. La squadra di Allegri è ad un passo dal ritorno in Champions League, obiettivo minimo che permetterà alla dirigenza di pianificare un mercato di livello.

Come noto, Cherubini è al lavoro sul post Dybala. Tra i nomi in lizza c’è anche quello di Ousmane Dembele, già accostato dallo scorso calciomercato invernale. Il francese e il Barcellona hanno ricomposto la frattura di gennaio, ma non c’è ancora accorso sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno. “Il club ci sta lavorando, Ousmane è un giocatore molto importante per il nostro gioco. Spero che rimanga qui, con lui saremo più forti. Firmerei ora per il suo rinnovo, senza dubbio! Ma è una trattativa. Potrebbe essere uno dei migliori giocatori del mondo nella sua posizione”, ha annunciato Xavi nelle scorse settimane. Il presidente Laporta gli ha fatto eco: “Mi hanno detto che Ousmane è molto felice qui al Barcellona. Vediamo cosa succede con il suo contratto, abbiamo un sistema salariale molto chiaro. Alemany sta lavorando per vedere se è possibile raggiungere un accordo”.

Calciomercato Juventus, offerta monstre del PSG per Dembele

Sul giocatore c’è forte anche il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferito dal giornalista Toni Juanmartí, il club parigino avrebbe presentato un’offerta da 17 milioni netti l’anno d’ingaggio al francese. Una proposta ovviamente irraggiungibile per Barcellona e Juventus, nonostante la volontà dell’esterno ex Borussia Dortmund di proseguire in blaugrana. La palla passa ora al giocatore, con la società bianconera sempre più lontana.